В Москве наградили машиниста, успевшего остановить поезд перед детской коляской
- АГН «Москва»
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Сегодня в управлении Московской железной дороги состоялось награждение локомотивной бригады моторвагонного депо «Железнодорожная», профессионализм которой позволил спасти жизнь ребёнку», — заявили в пресс-службе.
Воробьёв и Семёнов получили знаки почётных работников МЖД.
Коляска с ребёнком выкатилась на железнодорожные пути 14 февраля прямо перед электричкой в Балашихе. Машинист совершил экстренное торможение.
Ранее progorod43 сообщал, что двух жителей Кировской области наградили за спасение ребёнка из воды.