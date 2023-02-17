В Москве наградили машиниста, успевшего остановить поезд перед детской коляской

В Москве наградили машиниста Константина Воробьёва и его помощника Андрея Семёнова за спасение жизни ребёнка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЖД.

«Сегодня в управлении Московской железной дороги состоялось награждение локомотивной бригады моторвагонного депо «Железнодорожная», профессионализм которой позволил спасти жизнь ребёнку», — заявили в пресс-службе.

Воробьёв и Семёнов получили знаки почётных работников МЖД.

Коляска с ребёнком выкатилась на железнодорожные пути 14 февраля прямо перед электричкой в Балашихе. Машинист совершил экстренное торможение.

Ранее progorod43 сообщал, что двух жителей Кировской области наградили за спасение ребёнка из воды.