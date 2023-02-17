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В Москве к передаче под заселение готовят 19 новостроек

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В Москве ещё 19 новостроек по программе реновации готовят к передаче под заселение.
В Москве к передаче под заселение готовят 19 новостроек
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

«Наибольшее количество домов готовится к передаче под заселение на севере и юге столицы – по четыре объекта. По три дома расположено на юго-востоке и северо-востоке Москвы», — отметил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, общая площадь 19 домов по реновации составляет 320 тыс. кв. м. В новые квартиры смогут заселиться около 10 тыс. жителей.

Ранее НСН сообщало, что два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в Нижегородском районе на Новохохловской улице.

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