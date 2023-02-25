Опрос показал, какими россияне видят обязанности современных пап и мам

Специалисты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» провели опрос и выяснили, в чём, по мнению россиян, заключаются обязанности современных родителей, а также какими они должны быть и чему должны научить своих детей. С результатами соответствующего исследования ознакомился RT.

Как отметили специалисты, 27% респондентов считают, что современный папа должен быть строгим. Ещё 26% полагают, что отец должен быть ответственным, 19% — сильным и маскулинным, 16% — заботливым, 13% — гибким и понимающим.

Вместе с тем 11% опрошенных заявили, что отец должен участвовать в воспитании ребёнка наравне с матерью, 10% — что папам важно разбираться в ручных инструментах и компьютерной технике.

Самое важное, чему отец должен научить ребёнка, — честность и порядочность. Так считают 42% опрошенных россиян. Ещё 35% полагают, что в этот список должны войти умение постоять за себя, ручной труд (19%), доброта (15%) и прочее.

Главным подарком для папы респонденты считают инструмент (28%), бытовую технику (17%), сертификаты в маркетплейс (15%), товары для хобби (11%) и спорта (10%).

В свою очередь, современная мама, по мнению 26% россиян, должна быть заботливой. Ещё 25% опрошенных уверены, что главные качества матери — сила и независимость, 22% — гибкость и умение понять ребёнка, 17% — сентиментальность и умение переживать, 16% — ответственность.

Говоря об обязанностях матерей, россияне отметили, что мама должна воспитать в ребёнке честность и порядочность (33% опрошенных россиян), а также доброту (30%). Кроме того, ей стоит помогать ребёнку осваивать учебные дисциплины (27%), научить готовить еду и убирать дом (20%), постоять за себя (10%).

По мнению 37% респондентов, матерям сегодня не хватает времени на себя и свои хобби. Ещё 31% считает, что женщинам недостаёт женственности и нежности, 18% — цели в жизни.

Лучшим же подарком для мамы большинство опрошенных (33%) считают цветы. Почти каждый четвёртый (26%) уверен, что мама обрадуется украшениям, 23% — товарам для хобби, а 11% — товарам для дома.

Как уточняется, в исследовании приняли 1522 жителя всех регионов России старше 18 лет.

Ранее проведённый страховой компанией «АльфаСтрахование» опрос показал, что 81% россиян благодарны своим родителям.