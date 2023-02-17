Депутат Нилов рассказал о важности инициативы бесплатно обучать вождению членов семей участников СВО

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал в беседе с RT о важности предложения наделить Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) функцией бесплатно обучать вождению членов семей призванных на военную службу по мобилизации, если у них имеется автомобиль.

Как пояснил Нилов, во многих семьях, где есть мобилизованные, имеются транспортные средства.

«Есть такие семьи, где автомобиль просто простаивает, а в семье есть дети и мать или старший сын, которые готовы выучиться и управлять им, а это достаточно дорогая процедура. В связи с этим и было внесено предложение, что наше Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России, полномочия которого регулируются постановлением правительства, способна взять на себя организацию процесса», — объяснил депутат.

Как подчеркнул парламентарий, запрос в обществе на реализацию такого предложения есть.

Он также отметил, что данная инициатива будет дополнительной мерой поддержки семей в рамках частичной мобилизации.

Ранее стало известно о том, что зампред Госдумы Шолбан Кара-оол и председатели думских комитетов Ярослав Нилов и Алексей Диденко предлагают наделить Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) функцией бесплатно обучать вождению членов семей призванных на военную службу по мобилизации, если у них имеется автомобиль.