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В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом

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За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге снизилась на 4,1%.
В Петербурге рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

«Среди вирусов гриппа основная доля находок приходилась на вирус гриппа В, реже обнаруживались вирусы гриппа А: А/Н1N1/09, А/Н3N2/», — заявили в ведомстве.

В управлении отметили, что при первых симптомах болезни нужно остаться дома и не заниматься самолечением, передаёт «МК в Питере».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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