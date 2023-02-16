В Петербурге выявили 1308 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 1308 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели 943 жителя.

В больницах остаются 1,4 тыс. пациентов. Свободно более 300 коек. На амбулаторном лечении находятся 8058 человек.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 14 740 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».