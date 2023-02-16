В полиции предупредили о новой схеме обмана покупателей квартир

В управлении МВД России по Костромской области предупредили о новой схеме обмана покупателей элитных домов и квартир.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным полиции, для махинаций злоумышленники используют известные онлайн-площадки бесплатных объявлений. Когда потенциальный покупатель связывается с автором, тот просит предоплату за просмотр объекта недвижимости.

«Как только денежные средства оказываются на счету аферистов, объявление удаляется из сети, а телефон «риелтора» оказывается вне зоны действия сети», — отметили в пресс-службе.

Полицейские советуют проявлять бдительность и критически оценивать любые объявления в интернете, а также избегать перечисления предоплаты до совершения сделки.

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