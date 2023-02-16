Эксперт по безопасности Глущенко рассказал, как вести себя во время землетрясения

Эксперт по безопасности Александр Глущенко рассказал, что делать во время землетрясения.

В беседе с «Радио 1» он посоветовал не тратить силы и не пробовать самостоятельно выбираться. Как отметил эксперт, чем больше человек потратит сил на начальном этапе, тем меньше будет резервов потом.

«Не теряйте самообладание. Берегите силы. Дальше уже мало, что зависит от пострадавшего. Если есть ощущение, что может возникнуть землетрясение, то соберите аптечку первой помощи и все документы», — заявил эксперт.

Ранее сейсмолог кандидат физико-математических наук Анна Николаева прокомментировала в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Турции.