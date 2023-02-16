В РЭО прокомментировали поправки, связанные с размещением объектов обращения с отходами в районе аэропортов

В Российском экологическом операторе (РЭО) прокомментировали поправки в постановление правительства, регулирующее вопросы создания и нахождения объектов обращения с отходами в 6-й подзоне приаэродромной территории.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Новые объекты если и будут возводить, то только на безопасных расстояниях. Кроме того, все территориальные схемы проходят общественные обсуждения, в них участвуют и министерства, и общественность», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Со своей стороны, замгендиректора РЭО Алексей Макрушин отметил, что новое постановление даёт понимание того, что аэропорты разные и требования разные, а основная проблема — это свалки, которые работают рядом с аэропортами.

«Да, можно было бы все процедуры и вопросы расписать более детально, но для этого как раз и требуется участие аэропортового сообщества, которому с этим придётся жить», — добавил он.

Ранее progorod43 сообщал, что на рекультивацию крупнейшей свалки Кировской области потратят более 2 млрд рублей.