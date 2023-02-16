Сын Жириновского заявил, что не бил полицейского

Внебрачный сын бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн заявил, что не бил полицейского при попытке задержания.

«Эйдельштейн О. В. вину в совершении административного правонарушения признал частично... Отметил, что не нарушал общественный порядок, поскольку 14.02.2023 примерно в 19 часов 30 минут встретился со своим знакомым в ресторане «Ткемали», где они немного выпили, однако никаких конфликтов у него не было», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные в постановлении суда об аресте Эйдельштейна.

При этом уточняется, что, несмотря на требования инспектора ППС полиции, мужчина продолжал нецензурно выражаться, размахивать руками и отказался проследовать в служебный автомобиль.

«При этом попытался скрыться в неизвестном направлении, агрессивно сопротивлялся, отталкивал сотрудников полиции, хватал их за форменное обмундирование и вырывался», — говорится в тексте документа.

Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток Олега Эйдельштейна за мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти.