Медведчук заявил, что Киев без России невозможен и немыслим

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что после распада СССР Украине следовало бы сохранить братские отношения с Россией и ориентировать свою экономику на страны СНГ.

«Киев — это второй Иерусалим, это мать городов русских, Киев без России невозможен и немыслим. По-разному можно относиться к этим словам, но это пророческие слова, в которые я верю», — цитирует его ТАСС.

Ранее Медведчук отметил, что «майданы» на Украине были направлены против народа страны и что Запад не заинтересован в развитии украинского государства.

Он также заявил, что президент Владимир Зеленский должен понести ответственность за свои действия.