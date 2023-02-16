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Москва высылает четырёх сотрудников посольства Австрии из России в качестве ответной меры

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Москва высылает четырёх сотрудников посольства Австрии из России в качестве ответной меры.
Москва высылает четырёх сотрудников посольства Австрии из России в качестве ответной меры
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщили в МИД России.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля сего года», — заявили в ведомстве.

2 февраля в Австрии объявили четырёх российских дипломатов персонами нон грата из-за якобы совершения ими «действий, несовместимых с их дипломатическим статусом».

Кроме того, власти попросили покинуть территорию республики двух дипломатов из числа представителей постоянного представительства России при ООН.

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