В Подмосковье создадут выделенные полосы для автобусов на федеральных трассах

На федеральных трассах в Московской области появятся выделенные полосы для автобусов. Пилотными будут дороги М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв в эфире Радио Sputnik.

«Мы делаем выделенки. Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что ещё раз хочу поблагодарить правительство России (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах», — отметил глава региона на встрече с сотрудниками завода «ЛиАЗ».

Как добавил Воробьёв, в такой работе много нюансов — это большие транспортные и технологические процессы, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что для Челябинска закупят более 70 трамвайных вагонов в 2023 году.