В Подмосковье создадут выделенные полосы для автобусов на федеральных трассах
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Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв в эфире Радио Sputnik.
«Мы делаем выделенки. Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что ещё раз хочу поблагодарить правительство России (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах», — отметил глава региона на встрече с сотрудниками завода «ЛиАЗ».
Как добавил Воробьёв, в такой работе много нюансов — это большие транспортные и технологические процессы, передаёт телеканал «360».
Ранее сообщалось, что для Челябинска закупят более 70 трамвайных вагонов в 2023 году.