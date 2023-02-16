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В Подмосковье создадут выделенные полосы для автобусов на федеральных трассах

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На федеральных трассах в Московской области появятся выделенные полосы для автобусов. Пилотными будут дороги М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».
В Подмосковье создадут выделенные полосы для автобусов на федеральных трассах
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв в эфире Радио Sputnik.

«Мы делаем выделенки. Обычно выделенные полосы — это городская история, городские дороги. А мы, за что ещё раз хочу поблагодарить правительство России (Марат Хуснуллин нас поддержал), выделяем полосы на федеральных трассах», — отметил глава региона на встрече с сотрудниками завода «ЛиАЗ».

Как добавил Воробьёв, в такой работе много нюансов — это большие транспортные и технологические процессы, передаёт телеканал «360».

Ранее сообщалось, что для Челябинска закупят более 70 трамвайных вагонов в 2023 году.

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