В Петербурге центр для самозанятых «Мой бизнес» планируют открыть в 2023 году
«В чём будет его главная ценность? Прежде всего, в систематизации сведений о самозанятых в творческих профессиях из таких бизнес-ниш, как реклама, SMM, дизайн, бьюти-сфера, ремесленничество», — отметил Береснев в интервью «Петербургскому дневнику».
По состоянию на начало 2023 года более 430 тыс. петербуржцев имели статус самозанятого, а число предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу, составляло более 358 тыс.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.