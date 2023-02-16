В Петербурге центр для самозанятых «Мой бизнес» планируют открыть в 2023 году

Директор «Фонда развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Валерий Береснев рассказал, что в 2023 году в городе планируют открыть центр «Мой бизнес» для самозанятых.

«В чём будет его главная ценность? Прежде всего, в систематизации сведений о самозанятых в творческих профессиях из таких бизнес-ниш, как реклама, SMM, дизайн, бьюти-сфера, ремесленничество», — отметил Береснев в интервью «Петербургскому дневнику».

По состоянию на начало 2023 года более 430 тыс. петербуржцев имели статус самозанятого, а число предпринимателей, относящихся к малому и среднему бизнесу, составляло более 358 тыс.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал рост доходов россиян.