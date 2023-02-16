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Подводный спецназ провёл тренировку по отражению атаки «диверсантов» в Заполярье

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Морской отряд Росгвардии провёл тренировку по защите атомных ледоколов от атаки «диверсантов» в Заполярье.
Подводный спецназ провёл тренировку по отражению атаки «диверсантов» в Заполярье
  • © rosguard.gov.ru

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Чтобы окружить «диверсантов» и обезвредить их, росгвардейцам понадобилась минута.

«Основной упор направлен на организацию взаимодействия, связи и тактических действий боевых единиц, которые непосредственно участвуют в задержании. Ну и плюс внезапность», — сказал заместитель командира дивизиона катеров Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии Арсений Синяков.

Морской отряд тренируется постоянно. Росгвардейцы обеспечивают безопасную стоянку атомных ледоколов.

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