Подводный спецназ провёл тренировку по отражению атаки «диверсантов» в Заполярье
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Чтобы окружить «диверсантов» и обезвредить их, росгвардейцам понадобилась минута.
«Основной упор направлен на организацию взаимодействия, связи и тактических действий боевых единиц, которые непосредственно участвуют в задержании. Ну и плюс внезапность», — сказал заместитель командира дивизиона катеров Морского отряда Северо-Западного округа Росгвардии Арсений Синяков.
Морской отряд тренируется постоянно. Росгвардейцы обеспечивают безопасную стоянку атомных ледоколов.