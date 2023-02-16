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В Подмосковье более 136 тысяч зданий оснастят датчиками загазованности до 2025 года

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В Московской области сигнализаторы контроля загазованности установят в 136 тыс. зданий до 2025 года. В этом году работы охватят 40 округов.

Об этом информирует телеканал «360».

Глава регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский напомнил, что программу капитального ремонта систем газоснабжения реализуют в области с 2014 года. За это время его провели в 1,7 тыс. домах.

За год отремонтировали системы газоснабжения более чем в 600 жилых домах. А в этом году работы проведут ещё в 779.

Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что программа газификации отдалённых территорий страны реализуется полным ходом, невзирая на санкции.

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