В Подмосковье более 136 тысяч зданий оснастят датчиками загазованности до 2025 года
Об этом информирует телеканал «360».
Глава регионального Министерства ЖКХ Антон Велиховский напомнил, что программу капитального ремонта систем газоснабжения реализуют в области с 2014 года. За это время его провели в 1,7 тыс. домах.
За год отремонтировали системы газоснабжения более чем в 600 жилых домах. А в этом году работы проведут ещё в 779.
Ранее генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что программа газификации отдалённых территорий страны реализуется полным ходом, невзирая на санкции.