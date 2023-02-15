Юрист Зюков прокомментировал меры поддержки бизнеса в России
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«С переходом на электронные формы отчётности у государства появилась возможность аккумулировать максимум информации о состоянии малого предпринимательства, и данные, предоставляемые бизнесом в Росстат, по сути своей дублирующие», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Речь идёт в том числе о данных по численности персонала, средней зарплате, оборотам компаний и так далее.
«Таким образом, отмена дополнительной отчётности — благо для бизнеса. Чем меньше у руководителя предприятия будет непрофильной отвлекающей деятельности, тем эффективнее будет распределяться его время на решение производственных задач», — отметил Зюков.
По его словам, это залог роста и экономического развития и отдельных предприятий, и отраслей экономики в целом.
Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий.