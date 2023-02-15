Юрист Зюков прокомментировал меры поддержки бизнеса в России

Управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков высказался о мерах поддержки бизнеса в стране.

«С переходом на электронные формы отчётности у государства появилась возможность аккумулировать максимум информации о состоянии малого предпринимательства, и данные, предоставляемые бизнесом в Росстат, по сути своей дублирующие», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Речь идёт в том числе о данных по численности персонала, средней зарплате, оборотам компаний и так далее.

«Таким образом, отмена дополнительной отчётности — благо для бизнеса. Чем меньше у руководителя предприятия будет непрофильной отвлекающей деятельности, тем эффективнее будет распределяться его время на решение производственных задач», — отметил Зюков.

По его словам, это залог роста и экономического развития и отдельных предприятий, и отраслей экономики в целом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о мерах поддержки промышленных предприятий.