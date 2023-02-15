В Петербурге выявили 1271 случай COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 1271 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Госпитализированы 124 человека, выздоровели 1477.

Тем временем в Кировской области выведены на карантин 58 классов в 14 школах, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Решение принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».