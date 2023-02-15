Туристический поезд Самара — Киров запустят в марте

Туристический поезд Самара — Киров запустят 24 марта.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Центр развития туризма Кировской области.

В течение трёх дней туристы смогут изучить историю кировского шоколадного дела, посмотреть на ротонды конца XIX века. Предусмотрены и другие мероприятия.

Для детей запланировано посещение палеонтологического музея, детского космического центра, «Заповедника сказок».

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма.