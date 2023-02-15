Туристический поезд Самара — Киров запустят в марте
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Центр развития туризма Кировской области.
В течение трёх дней туристы смогут изучить историю кировского шоколадного дела, посмотреть на ротонды конца XIX века. Предусмотрены и другие мероприятия.
Для детей запланировано посещение палеонтологического музея, детского космического центра, «Заповедника сказок».
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма.