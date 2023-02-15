Автоэксперт Решетников спрогнозировал рост цен на китайские машины

Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников выразил мнение, что цены на китайские машины будут расти.

«Незначительное снижение стоимости китайских автомобилей объясняется корректировкой прайсов со стороны производителей в условиях растущей конкуренции, а также наличием выгодных условий», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как прогнозирует эксперт, в конце I квартала возможен рост стоимости китайских автомобилей в связи с ослаблением курса рубля к доллару и юаню, а также из-за усложнения логистических цепочек.

«Однако китайский автопром будет активно наращивать свою долю присутствия на российском рынке, и в текущем году она может составить 40% от всех продаж в сегменте новых автомобилей», — предположил Решетников.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о продажах китайских машин в России.