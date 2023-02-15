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Автоэксперт Решетников спрогнозировал рост цен на китайские машины

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Руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников выразил мнение, что цены на китайские машины будут расти.
Автоэксперт Решетников спрогнозировал рост цен на китайские машины
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Незначительное снижение стоимости китайских автомобилей объясняется корректировкой прайсов со стороны производителей в условиях растущей конкуренции, а также наличием выгодных условий», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как прогнозирует эксперт, в конце I квартала возможен рост стоимости китайских автомобилей в связи с ослаблением курса рубля к доллару и юаню, а также из-за усложнения логистических цепочек.

«Однако китайский автопром будет активно наращивать свою долю присутствия на российском рынке, и в текущем году она может составить 40% от всех продаж в сегменте новых автомобилей», — предположил Решетников.

Ранее автоэксперт Дмитрий Серов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о продажах китайских машин в России.

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