Узнать больше

Автоэксперт Серов прокомментировал продажи китайских машин в России

Короткая ссылка
Автоэксперт Дмитрий Серов высказался о продажах китайских машин в России.
Автоэксперт Серов прокомментировал продажи китайских машин в России
  • Gettyimages.ru
  • © Diana Vyshniakova / EyeEm

«Мы знаем, что сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик — это вполне открытая информация, китайцы её не скрывают. Поэтому, скажем так, говорить о том, что дилеры и поставщики начнут резко повышать цены, как, например, это было весной 2022 года, наверное, маловероятно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По прогнозу эксперта, в течение 2023 года стоимость китайских автомобилей будет достаточно стабильной.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Inforeactor спрогнозировал рост продаж электромобилей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить