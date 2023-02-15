Автоэксперт Серов прокомментировал продажи китайских машин в России

Автоэксперт Дмитрий Серов высказался о продажах китайских машин в России.

«Мы знаем, что сейчас запас по прибыли у китайских брендов достаточно велик — это вполне открытая информация, китайцы её не скрывают. Поэтому, скажем так, говорить о том, что дилеры и поставщики начнут резко повышать цены, как, например, это было весной 2022 года, наверное, маловероятно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По прогнозу эксперта, в течение 2023 года стоимость китайских автомобилей будет достаточно стабильной.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Inforeactor спрогнозировал рост продаж электромобилей в России.