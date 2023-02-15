В Подмосковье проведут более 40 ярмарок в масленичную неделю
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В феврале в регионе запланировано 25 ярмарок, посвящённых Масленице, ещё более десятка посвящены 23 Февраля», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.
В некоторых округах запланированы ярмарки «Товары регионов России», где будет представлена фермерская продукция.
Ранее сообщалось, что в Московской области провели 141 ярмарку сельхозпродукции в январе.