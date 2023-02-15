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В Подмосковье проведут более 40 ярмарок в масленичную неделю

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В Московской области проведут 43 ярмарки в масленичную неделю с 20 по 26 февраля.
В Подмосковье проведут более 40 ярмарок в масленичную неделю
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает телеканал «360».

«В феврале в регионе запланировано 25 ярмарок, посвящённых Масленице, ещё более десятка посвящены 23 Февраля», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В некоторых округах запланированы ярмарки «Товары регионов России», где будет представлена фермерская продукция.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели 141 ярмарку сельхозпродукции в январе.

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