В Подмосковье проведут более 40 ярмарок в масленичную неделю

В Московской области проведут 43 ярмарки в масленичную неделю с 20 по 26 февраля.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В феврале в регионе запланировано 25 ярмарок, посвящённых Масленице, ещё более десятка посвящены 23 Февраля», — заявил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

В некоторых округах запланированы ярмарки «Товары регионов России», где будет представлена фермерская продукция.

Ранее сообщалось, что в Московской области провели 141 ярмарку сельхозпродукции в январе.