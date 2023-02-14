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В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за неделю

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В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за последнюю неделю, что ниже эпидпорога на 22%.
В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за неделю
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и негриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1), РС-вирусами, метапневмовирусами, риновирусами и другими», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется на уровне эпидпорога, передаёт newsnn.ru. Доля гриппа в общей циркуляции вирусов составляет 64,5%.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».

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