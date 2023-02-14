В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за неделю
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и негриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1), РС-вирусами, метапневмовирусами, риновирусами и другими», — заявили в ведомстве.
Тем временем в Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется на уровне эпидпорога, передаёт newsnn.ru. Доля гриппа в общей циркуляции вирусов составляет 64,5%.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».