В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за неделю

В Тверской области зарегистрировали 8500 случаев ОРВИ за последнюю неделю, что ниже эпидпорога на 22%.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и негриппозной этиологии (грипп В, грипп А (H1N1), РС-вирусами, метапневмовирусами, риновирусами и другими», — заявили в ведомстве.

Тем временем в Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и гриппом сохраняется на уровне эпидпорога, передаёт newsnn.ru. Доля гриппа в общей циркуляции вирусов составляет 64,5%.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».