В Петербурге выявили 1203 случая коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на официальную статистику.
В стационарах лечатся 1511 заболевших, всего развёрнуто 1787 коек для пациентов с COVID-19.
По информации городского комитета по здравоохранению, на амбулаторном лечении находятся 7630 человек.
Тем временем в Тюменской области на 2,5% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В целом показатель ниже эпидпорога на 33,65%.
Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».