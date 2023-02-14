В Петербурге выявили 1203 случая коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 1203 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на официальную статистику.

В стационарах лечатся 1511 заболевших, всего развёрнуто 1787 коек для пациентов с COVID-19.

По информации городского комитета по здравоохранению, на амбулаторном лечении находятся 7630 человек.

Тем временем в Тюменской области на 2,5% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. В целом показатель ниже эпидпорога на 33,65%.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».