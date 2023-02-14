В Курганской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за сутки

В Курганской области зарегистрировали 96 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Госпитализированы четыре жителя. Охват тестированием составил 266,4 на 100 тыс. населения.

В целом в России за минувшую неделю выявили 78,8 тыс. случаев коронавируса, передаёт newizv.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За неделю количество заболевших выросло на 30%.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».