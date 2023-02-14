В Татарстане выявили 99 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 99 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 196 424. Выздоровели 192 536 жителей, в том числе 58 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 9826 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов рассказал, кто входит в группу риска по инфицированию новым вариантом коронавируса «кракен».