В Москве установят более 30 тысяч опор освещения в 2023 году
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, запланировано строительство и реконструкция более 3 тыс. км инженерных сетей, а также реконструкция подстанций «Чертаново», «Лесная» и «Лебедево».
Кроме того, специалисты проведут реконструкцию 28 км газопроводов и установят более 30 тыс. опор освещения.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.