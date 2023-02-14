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В Москве установят более 30 тысяч опор освещения в 2023 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития коммунально-инженерной инфраструктуры на 2023 год.
В Москве установят более 30 тысяч опор освещения в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, запланировано строительство и реконструкция более 3 тыс. км инженерных сетей, а также реконструкция подстанций «Чертаново», «Лесная» и «Лебедево».

Кроме того, специалисты проведут реконструкцию 28 км газопроводов и установят более 30 тыс. опор освещения.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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