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Аналитик Бовт посоветовал изучить условия банка перед оформлением кредитной карты

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Финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт рассказал о плюсах и минусах кредитных карт.
Аналитик Бовт посоветовал изучить условия банка перед оформлением кредитной карты
  • Gettyimages.ru
  • © Guido Mieth

«Сегодня банки предлагают грейс-период от 55 дней до одного года (365 дней), с кредитным лимитом от 10 тыс. до 1 млн рублей. В этот период можно пользоваться деньгами банка, не платя проценты. Правда, не все платежи и определённые суммы наличных будут беспроцентными», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, к преимуществам можно отнести простоту и скорость оформления заявки.

«Если вы по какой-то причине просрочили льготный период, проценты будут начисляться только на сумму, которую вы потратили, и вы можете его восстановить, погасив задолженность», — отметил Бовт.

К недостаткам он отнёс ограниченный лимит, ограничение на снятие наличных, более высокий процент при выходе за грейс-период.

«Вывод: внимательно изучите условия банка по кредитной карте, чтобы минимизировать её недостатки, благо предложений сегодня предостаточно», — добавил эксперт.

Ранее учёный-криминалист и эксперт в области кибербезопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал, как защититься от телефонных мошенников.

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