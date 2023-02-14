В Оренбургской области утвердили порядок выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам

Правительство Оренбургской области утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов детям-сиротам.

Об этом сообщает RIA56.

«Очень важно, чтобы жильё сразу приобреталось в собственность, и жилищный вопрос сироты был решён на многие годы. Безусловно, закон защищает права детей-сирот на получение жилья от государства. Но также необходимо, чтобы получатель был благонадёжным — работал или учился, имел хорошую репутацию», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, именно поэтому речь идёт о категории социально адаптированных детей-сирот.

Ранее, по сообщениям «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».