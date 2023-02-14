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В Высшей школе госуправления запустили программу обучения для жителей новых регионов

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В Высшей школе государственного управления РАНХиГС запустили программу обучения сотрудников органов публичной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В Высшей школе госуправления запустили программу обучения для жителей новых регионов
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает «Взгляд».

«Цель программы обучения — это не только передача знаний. Многим из вас, у кого не было опыта работы в законодательном поле Российской Федерации, потребуется максимально быстро, и тут мы стараемся вам помочь, перестроиться и адаптироваться. В основном на программе будут выступать управленцы-практики», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В программах в 2023 году примут участие до 6000 человек.

Ранее сообщалось, что в России запустили образовательный онлайн-марафон #ЛидерыМеняютМир. Он стартует в преддверии нового сезона конкурса «Лидеры России».

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