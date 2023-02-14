Депутат Чаплин рассказал о новых правилах оформления дач у воды
- Gettyimages.ru
- © Patrycia Schweiß / EyeEm
Об этом сообщает ФАН.
Как отметил Чаплин, теперь, чтобы выкупить дачу во втором поясе, все капитальные строения на участке должны быть зарегистрированы. Также нужно строго соблюдать ограничения в использовании.
«Давайте остановимся на правилах. Нельзя размещать отходы производства и потребления, химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества и пункты захоронения радиоактивных отходов. Запрещается строить и содержать АЗС, склады горюче-смазочных материалов и размещать захоронения», — отметил депутат.
По его словам, в границах водоохранных зон предусмотрены прибрежные защитные полосы, где действуют дополнительные ограничения.
«Благодаря изменениям в законодательстве уже более 4 тыс. жителей Подмосковья смогли выкупить свои дачи у воды. Однако по-прежнему нельзя выкупить дачи, находящиеся в границах именно береговой полосы», — добавил Чаплин.
Ранее риелтор федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильнур Ишкиев в беседе с URA.RU рассказал, какие могут быть особенности при поиске помещения для бизнеса.