Депутат Чаплин рассказал о новых правилах оформления дач у воды

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал подробности о новых правилах оформления дач у воды. В 2023 году вступил в силу закон, который допускает предоставление в собственность участков, расположенных во втором поясе санитарной охраны рек, озёр и других водоёмов.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметил Чаплин, теперь, чтобы выкупить дачу во втором поясе, все капитальные строения на участке должны быть зарегистрированы. Также нужно строго соблюдать ограничения в использовании.

«Давайте остановимся на правилах. Нельзя размещать отходы производства и потребления, химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества и пункты захоронения радиоактивных отходов. Запрещается строить и содержать АЗС, склады горюче-смазочных материалов и размещать захоронения», — отметил депутат.

По его словам, в границах водоохранных зон предусмотрены прибрежные защитные полосы, где действуют дополнительные ограничения.

«Благодаря изменениям в законодательстве уже более 4 тыс. жителей Подмосковья смогли выкупить свои дачи у воды. Однако по-прежнему нельзя выкупить дачи, находящиеся в границах именно береговой полосы», — добавил Чаплин.

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