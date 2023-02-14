В хирургическом корпусе Одинцовской больницы проведут капремонт
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковье».
Соответствующий тендер опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В список задач входят работы по проектированию, а также благоустройство.
Мероприятия будут выполняться в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023—2026 годы.
Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.