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В хирургическом корпусе Одинцовской больницы проведут капремонт

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В хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы проведут капитальный ремонт.
В хирургическом корпусе Одинцовской больницы проведут капремонт
  • Gettyimages.ru
  • © Bernard Van Berg / EyeEm

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковье».

Соответствующий тендер опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В список задач входят работы по проектированию, а также благоустройство.

Мероприятия будут выполняться в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023—2026 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.

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