В хирургическом корпусе Одинцовской больницы проведут капремонт

В хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы проведут капитальный ремонт.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковье».

Соответствующий тендер опубликован на сайте Единой информационной системы в сфере закупок. В список задач входят работы по проектированию, а также благоустройство.

Мероприятия будут выполняться в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» на 2023—2026 годы.

Ранее НСН сообщала, что в Строгине введут в эксплуатацию взрослую поликлинику на 750 посещений в смену.