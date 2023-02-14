В горах Кубани, Адыгеи, Чечни и Ингушетии установилась лавинная опасность из-за осадков

В результате длительных осадков в горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии и Чечни установилась высокая лавинная опасность.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Из-за продолжительных и обильных осадков в виде снега лавинная опасность установилась на высотах свыше 2 тыс. м в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики, свыше 1,5 тыс. м — в Краснодарском крае и Республике Адыгея», — передаёт заявление РИА Новости.

5 февраля спасатели Румынии приступили к эвакуации пансионата в горах Фэгэраш.

Отмечается, что из-за схода двух лавин в здании оказались заблокированы 57 туристов и 15 сотрудников.