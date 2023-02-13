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В Подмосковье благоустроят 450 объектов в 2023 году

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В Московской области благоустроят около 450 объектов в 2023 году, доложил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьёву на заседании правительства региона.
В Подмосковье благоустроят 450 объектов в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В список входят пешеходные зоны, детские площадки, скверы, в том числе парк «Взлёт» в Домодедове и парк у озера Борисоглебское в Раменском.

Продолжится и программа благоустройства лесопарков.

«Отдельное мероприятие — благоустройство детских площадок по губернаторской программе. На этот год запланировано 135 территорий, на «Доброделе» проходило голосование по выбору участков, каждый может увидеть, где будет площадка размещена», — отметил Хайкин.

Со своей стороны Воробьёв поручил уделить особое внимание благоустройству Пущина и Протвина.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.

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