В Подмосковье благоустроят 450 объектов в 2023 году

В Московской области благоустроят около 450 объектов в 2023 году, доложил глава Минблагоустройства Михаил Хайкин губернатору Андрею Воробьёву на заседании правительства региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

В список входят пешеходные зоны, детские площадки, скверы, в том числе парк «Взлёт» в Домодедове и парк у озера Борисоглебское в Раменском.

Продолжится и программа благоустройства лесопарков.

«Отдельное мероприятие — благоустройство детских площадок по губернаторской программе. На этот год запланировано 135 территорий, на «Доброделе» проходило голосование по выбору участков, каждый может увидеть, где будет площадка размещена», — отметил Хайкин.

Со своей стороны Воробьёв поручил уделить особое внимание благоустройству Пущина и Протвина.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.