В Подмосковье благоустроят 450 объектов в 2023 году
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
В список входят пешеходные зоны, детские площадки, скверы, в том числе парк «Взлёт» в Домодедове и парк у озера Борисоглебское в Раменском.
Продолжится и программа благоустройства лесопарков.
«Отдельное мероприятие — благоустройство детских площадок по губернаторской программе. На этот год запланировано 135 территорий, на «Доброделе» проходило голосование по выбору участков, каждый может увидеть, где будет площадка размещена», — отметил Хайкин.
Со своей стороны Воробьёв поручил уделить особое внимание благоустройству Пущина и Протвина.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве планируют благоустроить пойму реки Жужи.