Количество сделок по аренде элитных квартир в Москве снизилось на 40% в 2022 году
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«В связи с оттоком потенциальных арендаторов наблюдалось пополнение предложения высокобюджетных лотов в аренду: так, по итогам года объём предложения оказался на треть выше значений 2021 года, но при этом на четверть ниже итогов 2020 года», — сказал эксперт.
По его словам, в структуре обращений отмечается смещение запросов в сторону вариантов с бюджетом до 200 тыс. рублей в месяц. На них пришлось 30% всех заявок за прошлый год.
Ранее управляющий партнёр «Живого комплекса LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже класса премиум вплоть до 20—40%.