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Количество сделок по аренде элитных квартир в Москве снизилось на 40% в 2022 году

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В 2022 году на столичном рынке аренды элитных квартир и апартаментов совершено на 40% меньше сделок, чем годом ранее, заявил партнёр, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group Андрей Соловьёв.
Количество сделок по аренде элитных квартир в Москве снизилось на 40% в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«В связи с оттоком потенциальных арендаторов наблюдалось пополнение предложения высокобюджетных лотов в аренду: так, по итогам года объём предложения оказался на треть выше значений 2021 года, но при этом на четверть ниже итогов 2020 года», — сказал эксперт.

По его словам, в структуре обращений отмечается смещение запросов в сторону вариантов с бюджетом до 200 тыс. рублей в месяц. На них пришлось 30% всех заявок за прошлый год.

Ранее управляющий партнёр «Живого комплекса LES» Олег Дедков в беседе с ФАН заявил, что в кратко- и среднесрочной перспективе возможно снижение цен на жильё в сегментах ниже класса премиум вплоть до 20—40%.

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