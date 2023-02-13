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Губернатор Московской области Воробьёв поручил организовать встречи ветеранов и школьников

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил организовать встречи ветеранов и школьников к 23 февраля.
Губернатор Московской области Воробьёв поручил организовать встречи ветеранов и школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Взаимный разговор и забота волонтёров в госпиталях, в школах, когда приходят герои, мне видятся полезными и важными», — сказал Воробьёв.

Он добавил, что такие разговоры особенно важны, ведь благодаря им дети смогут больше узнать об истории страны и лучше понять, как она связана с современным миром.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News высказалась о ситуации с социальными выплатами.

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