Дипломаты из 25 стран приняли участие в XXI зимних играх под Москвой

Участие в XXI зимних дипломатических играх под Москвой приняли дипломаты из Сенегала, Буркина-Фасо, Афганистана, Кении, Бахрейна, Мьянмы, Северной Кореи и других стран.

В спортивных состязаниях по хоккею, мини-футболу, биатлону, настольному теннису и бильярду также участвовали представители Евразийской экономической комиссии, МИД России и ГлавУпДК при МИД России.

«Это ещё одна возможность показать, что мы все разные — у нас разные взгляды, традиции, мировоззрение, философия, но есть вещи, которые нас объединяют, и это спорт в том числе», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, спорт должен служить цели объединения представителей разных наций.