Дипломаты из 25 стран приняли участие в XXI зимних играх под Москвой
В спортивных состязаниях по хоккею, мини-футболу, биатлону, настольному теннису и бильярду также участвовали представители Евразийской экономической комиссии, МИД России и ГлавУпДК при МИД России.
«Это ещё одна возможность показать, что мы все разные — у нас разные взгляды, традиции, мировоззрение, философия, но есть вещи, которые нас объединяют, и это спорт в том числе», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, спорт должен служить цели объединения представителей разных наций.