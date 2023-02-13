Узнать больше

Дипломаты из 25 стран приняли участие в XXI зимних играх под Москвой

Короткая ссылка
Участие в XXI зимних дипломатических играх под Москвой приняли дипломаты из Сенегала, Буркина-Фасо, Афганистана, Кении, Бахрейна, Мьянмы, Северной Кореи и других стран.

В спортивных состязаниях по хоккею, мини-футболу, биатлону, настольному теннису и бильярду также участвовали представители Евразийской экономической комиссии, МИД России и ГлавУпДК при МИД России.

«Это ещё одна возможность показать, что мы все разные — у нас разные взгляды, традиции, мировоззрение, философия, но есть вещи, которые нас объединяют, и это спорт в том числе», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, спорт должен служить цели объединения представителей разных наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить