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Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями записались на приём в поликлиники через робота

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Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями пригласили на приём в поликлиники Московской области с помощью робота.
Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями записались на приём в поликлиники через робота
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом пишет телеканал «360».

«Пациентам с хроническими заболеваниями важно наблюдаться у врача. Медицинский специалист держит под контролем развитие болезни, назначает дополнительную диагностику и при необходимости корректирует лечение и выписывает лекарственные препараты», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

С помощью робота в поликлинику приглашают пациентов, перенёсших инсульт и инфаркт, острый коронарный синдром.

Напоминают о необходимости посетить врача и людям с гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и другими хроническими патологиями.

Ранее НСН сообщила, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в следующем году.

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