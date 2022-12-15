Более 740 тысяч жителей Подмосковья с хроническими заболеваниями записались на приём в поликлиники через робота
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Об этом пишет телеканал «360».
«Пациентам с хроническими заболеваниями важно наблюдаться у врача. Медицинский специалист держит под контролем развитие болезни, назначает дополнительную диагностику и при необходимости корректирует лечение и выписывает лекарственные препараты», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
С помощью робота в поликлинику приглашают пациентов, перенёсших инсульт и инфаркт, острый коронарный синдром.
Напоминают о необходимости посетить врача и людям с гипертензией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и другими хроническими патологиями.
Ранее НСН сообщила, что в Москве планируют ввести в эксплуатацию более 20 объектов здравоохранения в следующем году.