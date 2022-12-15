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Врач Лапа рассказала, что должно быть в новогодней домашней аптечке

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В новогодней домашней аптечке обязательно должны быть антигистаминные средства, лекарства от отравления и противовирусные препараты.
Врач Лапа рассказала, что должно быть в новогодней домашней аптечке
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia Kostikova / EyeEm

Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Некоторые продукты на праздничном столе могут вызвать аллергическую реакцию, отметила она, поэтому хорошо иметь в аптечке антигистаминные.

Кроме того, нужны сорбенты, которые помогут при отравлении и будут убирать интоксикацию, в том числе алкогольную.

«В силу того, что каникулы будут долгими, нужно также обязательно закупиться противовирусными препаратами и антисептиками для полоскания горла на случай простуды», — сказала специалист.

Ранее диетолог Алёна Чулпанова в беседе с «Радио 1» рассказала, как питаться в новогодние праздники.

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