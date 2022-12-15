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Решение суда о запрете анонимайзера Tor в России вступило в законную силу

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Саратовский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции по делу сайта проекта сети Tor в России.
Решение суда о запрете анонимайзера Tor в России вступило в законную силу
  • Gettyimages.ru
  • © Oran Tantapakul / EyeEm

«Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда от 28 июля, а само решение — без изменения», — сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Виктория Кривцова.

Она добавила, что решение суда по Tor вступило в законную силу.

В июле Ленинский районный суд Саратова удовлетворил иск прокуратуры и ограничил доступ к браузеру Tor в России.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за неисполнение закона об анонимайзерах — сервисах для обхода блокировок запрещённых сайтов. Согласно документу, за выдачу поисковыми системами ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

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