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Бочкарёв: при реконструкции станции «Варшавская» БКЛ применены современные дизайнерские решения

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При реконструкции станции «Варшавская», которая войдёт в состав Большой кольцевой линии метро, сохранён её привычный архитектурный облик, при этом добавлены новые декоративные элементы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: при реконструкции станции «Варшавская» БКЛ применены современные дизайнерские решения

«В дизайн станции «Варшавская» удачно вписаны новые элементы, например, архитектурное освещение. В подвесной потолок платформенного участка встроены конструкции со светодиодными панелями. Всего вместе с вестибюлями на станции смонтировано 1224 светильника», — сказал Бочкарёв.

По его словам, на всём платформенном участке обновлены материалы отделки, при этом максимально сохранён прежний художественный облик станции.

«Пол уложен плитами из светло-серого гранита Шимановский, путевые стены облицованы белым Саянским мрамором, а колонны — тёмным габбро. Установленные на платформе колонны дымоудаления отделаны плитами из нержавеющей стали для создания цветового контраста с тёмными станционными колоннами», — добавил Бочкарёв.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов также сообщил, что на путевые стены после реставрации вернулись четыре декоративных чеканных панно с изображениями города Варшавы, которые были впервые установлены к открытию станции, состоявшемся в августе 1969 года.

Он добавил, что при отделке вестибюлей также использованы мрамор и гранит.

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