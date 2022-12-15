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МЧС России намерено провести внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

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После крупных пожаров в российских торговых центрах МЧС планирует обратиться в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных ТЦ и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности.
МЧС России намерено провести внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов
  • РИА Новости

Об этом, по сообщениям РИА Новости, заявил глава МЧС Александр Куренков.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения», — сказал Куренков.

Также он добавил,что дополнительно будет оцениваться уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации.

Отмечается, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора будут оказывать всю необходимую методическую и консультационную помощь собственникам данных объектов.

В начале недели СК возбудил уголовное дело по факту пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе.

Ранее в МЧС назвали причину крупного пожара в гипермаркете OBI в Химках.

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