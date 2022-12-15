Жителя Хабаровска осудили на 12,5 года за попытку продать на Украину секретные данные

Жителя Хабаровска приговорили к 12,5 года лишения свободы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, относящиеся к гостайне.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Житель Хабаровска Мамуков В.В., имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через сеть интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь шла об информации, которая касалась объектов транспортной инфраструктуры.

В октябре пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области заявила, что в отношении сотрудника полиции по Курильскому району возбуждено уголовное дело, ему вменяется разглашение государственной тайны.