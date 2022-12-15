Роскомнадзор составил более 130 протоколов в отношении СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов из-за несоблюдения маркировки за 11 месяцев текущего года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1-3 ст. 19.34.1 КоАП России за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная норма закона призвана информировать аудиторию о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Ранее Минюст внёс в реестр иностранных агентов издание The Bell*.

* Включён в реестр иностранных агентов, по решению Минюста России от 09.12.2022.