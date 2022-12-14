Узнать больше

В Калининградской области рассказали о помощи детям-сиротам

Короткая ссылка
В Калининградской области рассказали о помощи, которую оказывают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В Калининградской области рассказали о помощи детям-сиротам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2022 году регион вошёл в число 12 пилотных субъектов, в которых реализуется проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырёх лет».

С 2015 года областное Минсоцполитики сотрудничает с благотворительным фондом, создающим ролики о сиротах.

Для тех, кто хочет принять на воспитание ребёнка, работают стационарные школы замещающих родителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выплату на школьную форму в текущем году получили 133 тыс. семей в Подмосковье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить