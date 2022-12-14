В Калининградской области рассказали о помощи детям-сиротам

В Калининградской области рассказали о помощи, которую оказывают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В 2022 году регион вошёл в число 12 пилотных субъектов, в которых реализуется проект «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до четырёх лет».

С 2015 года областное Минсоцполитики сотрудничает с благотворительным фондом, создающим ролики о сиротах.

Для тех, кто хочет принять на воспитание ребёнка, работают стационарные школы замещающих родителей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что выплату на школьную форму в текущем году получили 133 тыс. семей в Подмосковье.