Депутат Нилов заявил, что подразумевал Зеленского в шутке о «ракетах для мальчика из Киева»

Депутат Госдумы от партии СРЗП Олег Нилов заявил, что подразумевал украинского президента Владимира Зеленского в своей шутке о «ракетах в подарок для мальчика из Киева».

Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, в ходе участия в акции «Ёлка желаний» Нилов сорвал с ёлки шарик и пошутил, что «мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах».

«Естественно, имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский», — сказал он.

Нилов добавил, что только Зеленский «просит ему ракет прислать».

Депутат также назвал Зеленского «мальчишом-плохишом».

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».