Депутат Нилов заявил, что подразумевал Зеленского в шутке о «ракетах для мальчика из Киева»
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Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, в ходе участия в акции «Ёлка желаний» Нилов сорвал с ёлки шарик и пошутил, что «мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах».
«Естественно, имелся в виду конкретный мальчик Вовочка Зеленский», — сказал он.
Нилов добавил, что только Зеленский «просит ему ракет прислать».
Депутат также назвал Зеленского «мальчишом-плохишом».
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Ленинградской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».