В Гильдии риелторов спрогнозировали снижение цен на квартиры на вторичном рынке
- РИА Новости
«Идёт тренд на снижение цен. В этой ситуации торопиться покупать жильё не очень интересно. Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса и приведёт к ещё более чёткой стабильной коррекции цен в сторону понижения, которое ожидается», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его прогнозу, цены могут снизиться по меньшей мере на 14—15%.
«Я сейчас говорю про вторичный рынок», — уточнил Апрелев.
Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.