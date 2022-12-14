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В Гильдии риелторов спрогнозировали снижение цен на квартиры на вторичном рынке

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев выразил мнение, что цены на квартиры на вторичном рынке будут снижаться.
В Гильдии риелторов спрогнозировали снижение цен на квартиры на вторичном рынке
  • РИА Новости

«Идёт тренд на снижение цен. В этой ситуации торопиться покупать жильё не очень интересно. Люди откладывают покупку, это разумно. Собственно говоря, это тоже приводит к понижению спроса и приведёт к ещё более чёткой стабильной коррекции цен в сторону понижения, которое ожидается», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его прогнозу, цены могут снизиться по меньшей мере на 14—15%.

«Я сейчас говорю про вторичный рынок», — уточнил Апрелев.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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