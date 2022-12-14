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В Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма

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В следующем году при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов появится экспертная рабочая группа по социальной политике и инклюзивному туризму, заявил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
В Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Сейчас формируем состав и приглашаем заинтересованных представителей туротрасли, социальных предпринимателей к диалогу», — сказал Лобарев.

По его словам, в состав экспертной группы могут войти члены Общенационального союза некоммерческих организаций, Московской Торгово-промышленной палаты, РСТ, Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Глава комитета Ярослав Нилов, со своей стороны, поддержал идею ассоциации.

«Есть интересные социальные проекты, они нужны людям», — отметил он.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.

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