В Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма

В следующем году при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов появится экспертная рабочая группа по социальной политике и инклюзивному туризму, заявил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

«Сейчас формируем состав и приглашаем заинтересованных представителей туротрасли, социальных предпринимателей к диалогу», — сказал Лобарев.

По его словам, в состав экспертной группы могут войти члены Общенационального союза некоммерческих организаций, Московской Торгово-промышленной палаты, РСТ, Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Глава комитета Ярослав Нилов, со своей стороны, поддержал идею ассоциации.

«Есть интересные социальные проекты, они нужны людям», — отметил он.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.