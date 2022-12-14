В Госдуме заявили о планах способствовать развитию инклюзивного туризма
- РИА Новости
Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
«Сейчас формируем состав и приглашаем заинтересованных представителей туротрасли, социальных предпринимателей к диалогу», — сказал Лобарев.
По его словам, в состав экспертной группы могут войти члены Общенационального союза некоммерческих организаций, Московской Торгово-промышленной палаты, РСТ, Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.
Глава комитета Ярослав Нилов, со своей стороны, поддержал идею ассоциации.
«Есть интересные социальные проекты, они нужны людям», — отметил он.
Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РТС) по внутреннему туризму Илья Уманский в разговоре с НСН рассказал, что, хотя в этом сезоне проживание в некоторых гостиницах стало дороже, прочие расходы остались на уровне прошлого года.