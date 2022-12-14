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В Альянсе турагентств высказались о введении в Турции налога на проживание туристов

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова прокомментировала решение властей Турции взимать с туристов налог на проживание в размере 2% с 1 января 2023 года.
В Альянсе турагентств высказались о введении в Турции налога на проживание туристов
  • Gettyimages.ru

«Это не скажется на спросе. Если уж не отразилась стоимость перелёта, который в этом году стал более долгим и дорогим, то уж этот курортный сбор никак не остановит путешественников от отдыха в Турции», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, для организованных туристов налог будут добавлять в стоимость путёвки, а самостоятельные путешественники смогут оплачивать его при въезде или выезде из отеля.

Как отметила Осипова, налог на проживание действует во многих странах.

Ранее стало известно, что в Турции с туристов с 1 января будет взиматься налог на проживание в 2%.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Inforeactor дал рекомендации по организованным путешествиям зимой.

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