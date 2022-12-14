Российский президент Владимир Путин 15 декабря проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций», — говорится в сообщении.

По данным Кремля, в том числе речь пойдёт о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в российских субъектах, включая промышленные кластеры.

Ранее Путин поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.