Путин 15 декабря проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций», — говорится в сообщении.
По данным Кремля, в том числе речь пойдёт о применении механизмов промышленной ипотеки, мерах поддержки выпуска приоритетной продукции, развитии производств в российских субъектах, включая промышленные кластеры.
Ранее Путин поручил правительству увеличить зарплаты работникам учреждений бюджетной сферы в начале 2023 года.